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Kırklareli itfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli mehmet sahiplendi

İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendiKIRIKKALE'de, iş merkezinin girişinde mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan yavru kediyi, lise öğrencisi Mehmet Üzümlü (15) sahiplendi.

09.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:37
İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendi
KIRIKKALE'de, iş merkezinin girişinde mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan yavru kediyi, lise öğrencisi Mehmet (15) sahiplendi.
Cumhuriyet caddesindeki iş merkezinin girişinde kapı üstündeki tabelanın bulunduğu yerde mahsur kalan kediyi görenler itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile tabelanın bir bölümü sökülerek kedi kurtarıldı. Kedi, iş merkezinde bulunan pasaja girdi. Pasajda vatandaşlar tarafından yakalanan kediyi, itfaiyenin çalışmasını izleyen Mehmet Üzümlü sahiplenmek istediğini söyledi. İtfaiye erleri, kediyi Üzümlü'ye teslim etti. Kediyi kucağına alıp bisikletiyle evine giden Mehmet Üzümlü, "Mahallede beslerim en azından, burada kalmasından daha iyi" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-
Kırklareli itfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli mehmet sahiplendi

İtfaiye, Üzümlü, Güncel

Kaynak: DHA


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