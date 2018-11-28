Kırklareli Kamyonun Açık Unutulan Damperi Üst Geçidi Yıktı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28

Kamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktıKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun açık unutulan damperinin çarptığı üst geçit kısmen yıkılırken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, Lüleburgaz ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki E-5 karayolunun Büyükkarıştıran mevkiinde meydana geldi. Koray Özkan'ın kullandığı 39 LM 333 plakalı kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçidin bir kısmı çökerken, damper de yerinden koptu. Kazada, sürücü Koray Özkan ile araçta bulunan Necdet Gurguç, yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Lüleburgaz-Çorlu karayolu, ekiplerin aracı ve yıkılan üst geçidi kaldırmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.