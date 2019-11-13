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Kırklareli Kızılcıkdere'de hedef yıllık 15 milyon 413 bin 639 TL

Kırklareli Kızılcıkdere sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor.

13.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:00Kırklareli Kızılcıkdere'de hedef yıllık 15 milyon 413 bin 639 TL
Kızılcıkdere sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında 2019 fiyatlarıyla toplamda 15 milyon 413 bin 639 TL yıllık gelir sağlanmasının hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Trakya'ya yaptığı yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kırklareli'nde son dönemde yapılan baraj gölet ve sulama şebekeleri bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Kırklareli Merkez Kızılcıkdere Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kızılcıkdere Sulamasının tamamlanması ile mevcut Armağan Barajı'ndan bırakılan su ile Kırklareli Bağlık mevkisinde 2 bin 230 dekar tarım alanının damlama, Kızılcıkdere köyünde ise 12 bin dekar tarım alanının ise yağmurlama sistemiyle olmak üzere toplam 14 bin 230 dekar tarım alanının sulanacağını açıkladı.

Genel Müdürü Aydın ayrıca bu proje ile Kırklareli içme suyuna 540 l/s su takviyesi yapılacağını belirterek, proje tamamlandığında 2019 fiyatlarıyla toplamda 15 milyon 413 bin 639 TL yıllık gelir sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Aydın, açıklamalarında 27,5 kilometre uzunluğundaki iletim hattının 11,9 kilometresinin tamamlandığını, iletim hattı boru imalat işlerinin devam etmekte olduğunu da belirtti. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Ekonomi

Kaynak: İHA

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