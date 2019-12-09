Haberler » Güncel » Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:25Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın
Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şen, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Şen, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Edirne'de çektiği "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.
Şen, böyle güzel çalışmaların Türkiye'nin zenginliklerini tanıttığını söyledi.
Seçkide birbirinden değerli fotoğrafların bulunduğunu belirten Şen, "Oyumu kullanırken çok zorlandım. Her fotoğrafın kendine özgü bir değeri ve hikayesi var. Haber, yaşam ve spor alanında 3 görsele oyumu kullandım. Hangi fotoğraf yılın fotoğrafı seçilecek çok merak ediyorum. Anadolu Ajansı yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Hüseyin Yıldız, Cihan Demirci, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı - Haber
16:06 Kocaeli-gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı - Haber
16:01 Başkan Yılmaz, meslek adamlarıyla buluştu - Haber
16:01 Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar - Haber
16:01 Uysal'dan meclis üyelerine " Hayır" tepkisi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:07:23