Kırklareli Lüleburgaz'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun parkında yangın çıktı. Yoğun dumanların ulaştığı üst katlarda mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesi Kocasinan
Mahallesi, İstanbul caddesi üzerindeki dört katlı bir alışveriş merkezinin, zemin katında bulunan çocuk oyun parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin olduğu sokak yaya trafiğe de kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevrede büyük panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak aşağı indirildi. Zemindeki yangında ise yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alınırken, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli,Lüleburgaz