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Kırklareli minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı

Minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattıKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Lüleburgaz İstiklal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri işaret dili ile İstiklal Marşı ve yine işaret dili ile engelli bireylerin...

03.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:32Kırklareli minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı
Minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı
Kırklareli'nin ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Lüleburgaz İstiklal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri işaret dili ile İstiklal Marşı ve yine işaret dili ile engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntılara değinen bir gösteri hazırladılar.
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Kursunda eğitim gören İstiklal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinden toplam 30 öğrenci işaret dili ile söyledikleri İstiklal Marşı ve hazırladıkları gösteri büyük beğeni topladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, tören alanında Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ ve engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen törende öncelikle Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ ve yönetim kurulu üyelerinin tören alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başlandı. Çelenk sunumunun ardından Lüleburgaz İstiklal İlkokulu öğrencileri Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşını işaret dili ile okuyarak önemli bir farkındalık yarattı. İşaret dili ile İstiklal Marşının okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Buse Güler öncülüğünde hazırlanan engelsiz bireyler için engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bir yaklaşık 3 dakikalık bir işaret dili ile farkındalık gösterisi hazırladı. Hazırlanan bu gösteri izleyiciler tarafından yoğun alkışa tutuldu.
'ENGELSİZ İSTİKLAL MARŞI PROJESİ BAŞLATTIK'
Törenin ardından Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Kursu Öğretmeni Buse Güler, 'Üniversite yıllarımda tanışmış olduğum işitme engelli arkadaşımın aracılığı ile ben işaret dilinin var olduğunu öğrendim. Yaklaşık 2017 yılında Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu İşaret Dili Kurslarına giderek tüm eğitimlerimi tamamladım. Tam 3 yıldır işaret dili eğitimi veriyorum farkındalık yaratmak amacıyla. Geçen sene 23 Nisan töreninde Engelsiz İstiklal Marşı projesi ile bir proje başlattık. O zamandan beri tüm törenlerde elimizden geldiğince Nedim Bey, İzzet müdürümüz ve Hakan müdürümüzün destekleri ile beraber törenlerde görev alıyoruz. Çünkü dünyada bir tek normal insanlar yok. Bizlerde bir nebze olsa onların hayatlarına dokunabilmek, onları anladığımızı, onların yanında olduğumuzu göstermek adına bu şekilde programlarda görev alıyoruzö dedi. Kursta eğitim gören öğrenciler de işaret dili öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: DHA

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