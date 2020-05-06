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Kırklareli'nde 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı

Kırklareli'nde hayırseverler tarafından sağlanan, içerisinde çeşitli gıdaların olduğu koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kırklareli'nde 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı
06.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:20
Kırklareli'nde hayırseverler tarafından sağlanan, içerisinde çeşitli gıdaların olduğu koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, gıda yardımlarının Valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 10 bin aileye ulaştırılacağını belirtti.
Ramazan ayında hayırsever iş insanları ve vatandaşlara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür eden Bilgin, yardımların ihtiyaç sahibi aileler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışamayan kişilere verileceğini kaydetti.
Koronavirüs salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını aktaran Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Önceki yıllarda iftar sofralarında olan birlikteliğimizi bu yıl salgın sebebiyle alınan kararlar gereği başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası ile 81 ilimizde Vefa Sosyal Destek koordinasyonunda devam eden ayni ve nakdi yardım kampanyaları ve hayırsever vatandaşlarımız ile iş insanlarımızın gıda yardım kolileri ile çığ gibi büyüyerek çoğalıyor.
Ramazan ayının bereketi Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de ziyadesiyle yaşanıyor. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile ülkemizde de yoğun bir mücadele veriliyor, devletimizin aldığı tedbirlere ilave olarak ramazan ayının manevi iklimine yaraşır bir şekilde hayırsever vatandaşlarımız ve iş adamlarının katkılarıyla gıda yardımlarını devam ettiriyoruz. Mübarek ramazan ayında ve birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yardımda bulunan hayırseverlerimizden ve yapılan yardımların ulaştırılmasında canı gönülden emek veren herkesten Allah razı olsun."
Bilgin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kızılay'ın da işbirliği ile iftarda ramazan boyunca sıcak yemek dağıtımının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel, Haber

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