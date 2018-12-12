12 Aralık 2018, 12:11
»»

Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Tatlıpınar köylerinde Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan gruplar olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Tekirdağ ve Pehlivanköy'de bulunan Geri Gönderme Merkezleri'nden idari gözetim kapsamında serbest bırakılan Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 kişiyi yakaladı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen Afganistan uyruklu uluslararası koruma belgesi bulundan G.M.M de gözaltına alındı.

Öte yandan Tatlıpınar köyünde yakalanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 5 göçmenin, jandarma komutanlığındaki işlemleri sırasında, üç gün önce Bulgaristan polisleri tarafından darbedilerek Türkiye sınırına zorla gönderildiklerini iddia ettikleri, yeniden yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Pakistan,Afganistan,Jandarma,Kırklareli
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:11