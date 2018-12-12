Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz
ilçesine bağlı Malkoçlar ve Tatlıpınar köylerinde Avrupa
'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan gruplar olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Tekirdağ
ve Pehlivanköy
'de bulunan Geri Gönderme Merkezleri'nden idari gözetim kapsamında serbest bırakılan Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 12 kişiyi yakaladı.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen Afganistan uyruklu uluslararası koruma belgesi bulundan G.M.M de gözaltına alındı.
Öte yandan Tatlıpınar köyünde yakalanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 5 göçmenin, jandarma komutanlığındaki işlemleri sırasında, üç gün önce Bulgaristan
polisleri tarafından darbedilerek Türkiye
sınırına zorla gönderildiklerini iddia ettikleri, yeniden yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Pakistan,Afganistan,Jandarma,Kırklareli
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:11