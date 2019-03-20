Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda, Afganistan
, Fas
ve Cezayir
uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kofçaz, Babaeski, Avrupa, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA