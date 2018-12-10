Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz
ilçesine bağlı Malkoçlar, Devletliağaç köyleri ve Demirköy
ilçesine bağlı Beğendik
köylerinde Avrupa
'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan gruplar olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan
ve Fas
uyruklu 19 kişiyi yakaladı.
Operasyonda, Kofçaz ilçesinde yakalanan 7 Afganistan
uyruklu göçmenin, jandarma komutanlığındaki işlemleri sırasında, Bulgaristan
polisleri tarafından darbedilerek Türkiye
sınırlarına zorla gönderildikleri iddiasında bulundukları öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Avrupa,Jandarma,Kofçaz,Kırklareli
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05