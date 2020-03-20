Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
20.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:40
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli 'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.
Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.
Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.
Kaynak: AA
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