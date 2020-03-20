Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak - Güncel

Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

20.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:40
Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli 'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.
Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Güncel
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading