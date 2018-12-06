Kırklareli'nde 2 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 bin 199 litre kaçak içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat üzerine Çeşmekolu köyündeki 4 eve operasyon düzenledi.Operasyonda H.P, N.U, A.E ve H.B'nin evinde toplam 2 bin 199 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca H.P'nin evine ait depoda çok sayıda boş içki şişesi ve kapak bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.