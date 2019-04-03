03 Nisan 2019, 09:10
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Kırklareli'nde 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde 18 Afganistan uyruklu, Demirköy ilçesinin Karacadağ ile Sislioba köylerinde ise 6 Irak uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Avrupa, Kofçaz, Demirköy, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA