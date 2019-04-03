Kırklareli'nde 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde 18 Afganistan
uyruklu, Demirköy ilçesinin Karacadağ
ile Sislioba köylerinde ise 6 Irak
uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Kaynak: AA