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Kırklareli'nde 250 kişi şebeke suyundan zehirlendi iddiası

Kırklareli Pınarhisar ilçesinde 250 kişi kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastaneye başvurdu.

03.09.2019 17:47 Kırklareli'nde 250 kişi şebeke suyundan zehirlendi iddiası
Kırklareli Pınarhisar ilçesinde 250 kişi kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastaneye başvurdu. Şikayetler üzerine yetkililer ilçede çalışma başlatarak klorlamanın etkisi geçene kadar vatandaşların suyu içmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

İddiaya göre; yaklaşık olarak 3 gündür kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile 250 kişi Pınarhisar Devlet Hastanesine başvurdu. Yoğun şikayetler üzerine başlatılan çalışmalarda koliform oranı sıfır olarak tespit edildi.

Yetkililerden gelen açıklamada, son zamanlarda ilçede 'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara karşı şebeke suyu depolarına yaptığı süper klorlama ile sorunun büyümemesi için önlem aldıklarını ve klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmemeleri konuda uyardılar. - KIRKLARELİ

Pınarhisar, Kırklareli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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