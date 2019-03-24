Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kaynak: AA

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Babaeski kent merkezi ve Taşköprü köyünde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.