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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

31.10.2019 08:48Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince Akarca köyünde arka arkaya seyreden K.K. ve Y.S. yönetimindeki iki otomobil durduruldu.
Otomobillerde 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı.
Kofçaz ilçesinde de Suriye ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Jandarma, Akarca, Güncel

Kaynak: AA

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