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Kırklareli'nde 26 okul eğitim öğretime hazırlanıyor

Kırklareli'nde 26 okulda bakım ve onarım yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.

07.08.2019 16:27 Kırklareli'nde 26 okul eğitim öğretime hazırlanıyor
Kırklareli'nde 26 okulda bakım ve onarım yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı okulların yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırladığı bildirildi.
Öğrencilerin daha iyi fiziki ortamlarda eğitim almaları amacıyla bakım ve onarım işlemlerinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların 5 milyon 500 bin lira bütçe ile gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kent merkezinde 8, Lüleburgaz'da 6, Vize'de 4, Babaeski'de 3, Pınarhisar'da 2, Pehlivanköy, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise birer okulda çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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