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Kırklareli'nde 3 yaşındaki çocuğa "Vefalı" doğum günü kutlaması

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 3 yaşına giren Toprak Ali Çorbacı'nın evine giderek doğum gününü kutladı.

21.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:11
Kırklareli 'nin Üsküp beldesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 3 yaşına giren Toprak Ali Çorbacı'nın evine giderek doğum gününü kutladı.
Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hasta ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların yanı sıra sokağa çıkmamayı tercih eden vatandaşların da ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Üsküp beldesinde ikamet eden baba Burak Çorbacı, 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak, 3 yaşındaki oğlu Toprak Ali Çorbacı'nın doğum günü için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan pasta talebinde bulundu.
Ekip, Çorbacı ailesinin TOKİ mevkisindeki evine giderek minik Toprak Ali'ye doğum günü sürprizi yaptı.
Toprak Ali, pastasının mumlarını üfleyerek alkışlar eşliğinde söndürdü.
Baba Çorbacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeye rağmen oğlunun doğum gününü kutladıklarını belirtti.
Devletin imkanlarını vatandaşı için seferber ettiğini ifade eden Çorbacı, "Evde kalmamızın önemli sebeplerinden biri insanlara bu hastalığı bulaştırmamak. Bu tarz faaliyetlerde devletimiz her zaman yanımızda. Bende gidip pasta alabilirdim ama herkesin bilinçlenmesini istiyoruz bu konuda. O yüzden sizlere ve Kırklareli Valiliğimize de çok teşekkür ederim. İnşallah bu zor zamanımızda birlik ve beraber olalım ki daha güzel olsun, hasta sayılarımız hiçbir zaman artmasın." diye konuştu.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden öğretmen Beytullah Kanlı da Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşların tüm isteklerini karşıladıklarını belirtti. Kırklareli’nde 3 yaşındaki çocuğa ’Vefalı’ doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli, Üsküp, Güncel
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