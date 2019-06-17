17.06.2019 16:31
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Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 5 grubu tespit etti.

Ekipler, Fas, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Dereköy, Jandarma, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel

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