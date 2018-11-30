Kırklareli'nde 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Şükrüpaşa, Demirköy'e bağlı Yiğitbaşı ve Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köylerinde Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan grupların olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Fas uyruklu 36 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kofçaz,Avrupa,Demirköy,Kırklareli