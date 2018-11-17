Kırklareli'nde 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy
ilçesi ile Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yakınlarında Avrupa
'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan grupların olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, Afganistan
ve İran
uyruklu 38 kişiyi yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Demirköy,Avrupa,Bulgaristan,Kırklareli
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:22