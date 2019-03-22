Kırklareli'nde 38 Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Hamitabat köyü mevkiinde jandarma ekiplerince 38 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Hamitabat köyü mevkii E-80 TEM
otoyolu üzerinde jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurmaya çalıştı. Araç
sürücüsü araçtan atlayarak olay yerinden kaçarken araçta 38 yabancı uyruklu şahıs bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada aracın M.C. isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğu ve araç içerisinde 1 adet şişme botun bulunduğu tespit edildi.
Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda araç ve şişme bota el konularak tahkikata başlatıldı. 38 yabancı uyruklu göçmen, Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Güncel
Kaynak: İHA