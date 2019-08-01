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Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

01.08.2019 10:44 Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce köyü ve İğneada beldesi ile Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yurt dışına kaçış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.
Belirlenen noktalara operasyon yapan ekipler, Irak, Afganistan ve Filistin uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan kaçışı organize ettikleri iddiasıyla B.Y ve E.Ç, gözaltına alındı.
İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Yeşilce, Güncel

Kaynak: AA

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