Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı. Lüleburgaz
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyü yakınları TEM Otoyolu mevkisinde, ayrı gruplar halinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Ekipler, Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.