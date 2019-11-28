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Kırklareli'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Kırklareli Bilim Sanat Merkezi tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

28.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:14Kırklareli'nde
Bilim Sanat Merkezi tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.
Okulun fuaye alanında düzenlenen fuarın açılışına, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Merkez Müdür Vekili Nejat Büyükyalı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kalkan ve beraberindekiler fuarı gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Kalkan, fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan bir birinden güzel projeler olduğunu söyledi.
Öğrencilerin hazırladığı projelerini fuar sayesinde sergileyerek tanıtma imkanı sağladığını ifade eden Kalkan, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Büyükyalı da fuarda 10 araştırma, 5 tasarım ve bir de inceleme projesinin sergilendiğini kaydetti.

Hüseyin Kalkan, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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