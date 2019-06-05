Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma, Kırklareli
merkez, Lüleburgaz
ve Demirköy
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.
Ekipler, Pakistan
, Irak
, Afganistan
ve İran
uyruklu 41 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Demirköy
, Lüleburgaz
, Jandarma
, Kırklareli
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