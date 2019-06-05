05.06.2019 10:45
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Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma, Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Demirköy, Lüleburgaz, Jandarma, Kırklareli, Güncel