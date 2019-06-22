22.06.2019 10:22
Haberler » Güncel » Haber

Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli 'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Lüleburgaz , Babaeski ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

Ekipler, İran , Irak , Pakistan ve Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Lüleburgaz , Jandarma , Bulgaristan , Kırklareli , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:33 Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı
10:32 Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
10:30 Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi
10:30 Kapadokya'da doğa harikası 'Gün batımı'
10:30 TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ SEÇMEN SAYISI 351 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA
10:29 Eskişehir Sinerji Hareketi, ilk 'NLP' mezunlarını verdi
10:29 Kırklareli'nde asayiş