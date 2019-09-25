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Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

25.09.2019 09:16Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup tespit edildi.

Ekipler Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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