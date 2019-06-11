11.06.2019 09:51
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Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 9 grubu tespit etti.
Ekipler, Pakistan, Afganistan ve Fas uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Dereköy, Jandarma, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel