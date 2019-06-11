Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı, Babaeski
, Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 9 grubu tespit etti.
Ekipler, Pakistan
, Afganistan
ve Fas
uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Dereköy
, Jandarma
, Bulgaristan
, Kırklareli
, Güncel