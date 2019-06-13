Kırklareli
'nde 50 bin 59 öğrenci karne alacak.
Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretimin yılının yarın sona ereceğini söyledi.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 50 bin 59 öğrencinin karne alacağını ifade eden Akın, eğitim öğretim yılının başarılı şekilde geride bırakıldığını belirtti.
Akın, eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle, 8 bin 879 öğrenciye teşekkür, 13 bin 44 öğrenciye takdir, 2 bin 738 öğrenciye ise iftihar belgesi verileceğini kaydetti.
Öğrencilerin yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini aktaran Akın, tatillerinde boş vakitlerinde kitap okumalarını ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye etti.
Kaynak: AAokul
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