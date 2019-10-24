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Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.

24.10.2019 09:30Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Hamitabat köyü yakınlarında asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler kontrollerde, A.D. yönetimindeki minibüste Pakistan ve Bangladeş uyruklu 25 düzensiz göçmen yakaladı.
Minibüsteki şişme bot ve bota ait kürek ile pompaya el konuldu.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 5 grup tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Cezayir uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan 55 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla minibüs şoförü A.D ile R.A. ve H.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Lüleburgaz, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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