05 Mart 2019, 18:47
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Kırklareli'nde 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekiplerin Lüleburgaz ilçesinde durdurduğu iki kamyonette Irak ve Afganistan uyruklu 57, Babaeski ilçesinde de İran uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlerde organizatörlük yaptığı iddia edilen K.M, C.B, Ş.S. ve A.A. da gözaltına alındı. Avrupa, Babaeski, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA