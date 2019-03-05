Kırklareli'nde 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz
ve Babaeski
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekiplerin Lüleburgaz ilçesinde durdurduğu iki kamyonette Irak
ve Afganistan
uyruklu 57, Babaeski ilçesinde de İran
uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlerde organizatörlük yaptığı iddia edilen K.M, C.B, Ş.S. ve A.A. da gözaltına alındı.
Avrupa, Babaeski, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA