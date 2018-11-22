Kırklareli'nde 65 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde jandarma ekipleri tarafından ayrı gruplar halinde toplamda 65 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından Lüleburgaz
ilçesinde 3 Afganistan
, Kofçaz
ilçesinde 7 Pakistan
, 7 Afganistan, İl merkezine bağlı Asilbeyli köyünde 48 Pakistanlı olmak üzere toplamda 65 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 48 kaçak göçmene organizatörlük yapan Ö.Y. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan 65 yabancı uyruklu şahıs Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Afganistan,Lüleburgaz,Jandarma,Kırklareli
22 Kasım 2018 Perşembe 09:48