Kırklareli'nde 65 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde Avrupa
ülkelerine kaçmaya çalışan 65 Pakistan
uyruklu şahıs yakalandı. Babaeski
Karamesutlu köyü TEM otoyolu üzeri Edirne
istikametinde Bölge Trafik ekiplerince bildirilen bir kamyonette, jandarma ekiplerince 65 Pakistan uyruklu yabancı şahıs yakalandı. Şahıslarla yapılan görüşmede 1 yıl kadar önce yasa dışı yollarla İran
'dan Van
ili üzerinden Türkiye
giriş yaptıkları, İstanbul
'dan çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sınırı geçmek için tanımadıkları bir şahıs ile anlaşarak yola çıktıkları öğrenildi.
Olayda kullanılan kamyonet Bölge Trafik ekiplerince idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edilip Yediemin otoparkına teslim edildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler ise uygulanan yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Babaeski,Pakistan,Avrupa,Kırklareli
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25