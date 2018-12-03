03 Aralık 2018, 17:25
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Kırklareli'nde 65 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli

Kırklareli’nde Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 65 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı.

Kırklareli'nde Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 65 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı.

Babaeski Karamesutlu köyü TEM otoyolu üzeri Edirne istikametinde Bölge Trafik ekiplerince bildirilen bir kamyonette, jandarma ekiplerince 65 Pakistan uyruklu yabancı şahıs yakalandı. Şahıslarla yapılan görüşmede 1 yıl kadar önce yasa dışı yollarla İran'dan Van ili üzerinden Türkiye giriş yaptıkları, İstanbul'dan çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sınırı geçmek için tanımadıkları bir şahıs ile anlaşarak yola çıktıkları öğrenildi.

Olayda kullanılan kamyonet Bölge Trafik ekiplerince idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edilip Yediemin otoparkına teslim edildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler ise uygulanan yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ Babaeski,Pakistan,Avrupa,Kırklareli
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25



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