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Kırklareli'nde 76 çobana sürü yöneticisi desteklemeleri ödendi

Kırklareli'nde 76 çobana sürü yöneticisi desteklemeleri ödendi.

11.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:46
Kırklareli'nde 76 çobana sürü yöneticisi desteklemeleri ödendi
Kırklareli 'nde 76 çobana sürü yöneticisi desteklemeleri ödendi.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tarımsal Desteklemeler ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında çobanların, sürü yöneticisi desteklemeleri verildiğini bildirdi.
Kentte müracaat eden 76 çobana, toplamda 380 bin lira ödeme yapıldığı ifade eden açıklamada, desteklemelerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Açıklamada, devletin her zaman üreticileri destekleyerek gelişmesini ve büyümesini sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kırklareli, Güncel
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