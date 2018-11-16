Kırklareli'nde Aday Memurlar Yemin Etti

Kırklareli
İl Özel İdaresi'nde göreve başlayan aday memurlar yemin etti.
İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Vekili Bilal Kuşoğlu, Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalarda personeline olan güvenin ve inancının tam olduğunu söyledi.
Aday memurlara görevlerinde başarılar temennisinde bulunan Kuşoğlu, "Aday memurların Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Programının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen ve katkısı olan herkesi ve siz değerli mesai arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum." dedi.
Konuşmaların ardından 14 memur adayı yemin etti.
Sekreter,Kırklareli