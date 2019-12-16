Haberler » Güncel » Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi - Haber

Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi

Kırklareli'nde, "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında AFAD gönüllülerine temel afet bilinci eğitimi verildi.

16.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi
'nde, "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında AFAD gönüllülerine temel afet bilinci eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi" ile Kırklareli Valiliği AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, ve Türk Kızılay Kuzey Marmara Afet Yönetimi Müdürlüğünce AFAD gönüllüleri olası afetlere karşı bilgilendirildi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim öncesinde konuşan, Kırklareli Valiliği AFAD Müdürü Muhsin Özer, kentte AFAD gönüllü sayısının 250'ye yükseldiğini söyledi.
2019 yılının afetlere hazırlık yılı ilan edildiğini anımsatan Özer, bu kapsamda çalışmaların, tatbikatlar ve temel afet eğitimleri ile titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
AFAD gönüllüsü sayısının artmasıyla daha da güçlendiklerini ifade eden Özer, eğitimlere katılan herkese teşekkür etti.
Daha sonra AFAD gönüllüleri doğal afetler, katı, sıvı ve gaz yangınları ile yangınlara müdahale ve ilk yardım konularında bilgilendirilerek, araç ve ekipman tanıtımları yapıldı.

Kırklareli, İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50 Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği - Haber
11:50 Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
11:48 Gazzeli mühendis çevre dostu briket üretti - Haber
11:48 Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Haber
11:48 Öykü Arin, hayatının ilklerini yaşıyor - Haber
11:00 Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:26 Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
16.12.2019 11:50:16