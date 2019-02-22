Kırklareli'nde Ağaçlandırma Çalışmaları

Kırklareli
Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, bu sezon 353 bin 600 fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.
Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Ataköy
, Karaağaç
, Hamzabey ve Çeşmekolu köylerinde 2 bin dekar alanın ağaçlandırıldığını ifade eden Terzi, çalışmaların devam ettiğini anlattı.
Bu yıl içerisinde de dikimi yapılan fidanların bakımlarının yapılacağını aktaran Terzi, "2018-2019 yılları arasında karaçam, meşe, sedir, badem ve fıstık çamı ekimi gerçekleştirdik. Bu sezonda ekimini yaptığımız fidanların bakımlarını yapacağız. Bir fidanı toprakla buluşturmak kadar bakımı da çok önemli" diye konuştu.
Karaağaç, Ataköy, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA