Kırklareli'nde Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı Denetimi Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 12:46



23 Kasım 2018 Cuma 12:46

Kırklareli'nde, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama kapsamında denetim yapıldı.Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve trafik ekibi personelinin katılımıyla kentin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama başlatıldı.Narkotik dedektör köpeği Tutor'un da görev aldığı uygulamada, özellikle ticari ve akaryakıt taşıyan araçlar kontrol edildi ve ayrıca kimlik sorgulama işlemi yapıldı.