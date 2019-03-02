Kırklareli'nde Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Kırklareli
'nde haklarında "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, fiziki takip sonucu "hırsızlık" ve "yağma" suçundan aranan şüphelileri tespit etti.
Ekipler, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 20 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Jandarma, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA