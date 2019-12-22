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Kırklareli'nde "Arf sabiti" tiyatro oyunu sahnelendi

Kırklareli'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Arf sabiti" oyunu sahnelendi.

22.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:28 Kırklareli'nde
'nde Devlet Tiyatrosu'nun "Arf sabiti" oyunu sahnelendi.
Kültür Merkezi'nde tek perde ve 1 saat 20 dakika süren oyun, tiyatro severler tarafından soluksuz izlendi.
Dünyaca ünlü Türk matematikçisi Arf'ın hayatından kesitlerin yer aldığı oyun biyografik ögelerle beslenerek izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Oyunun ardından Kültür ve Turizm Müdür Vekili Veli Şen, oyunculara çiçek takdim etti.
Şen, konuşmada, çok güzel bir tiyatro oyununu izlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.
Oyuncuların da karakterleri çok iyi canlandırdığını ifade eden Şen, tiyatroya gösterilen ilgiden dolayı da herkese teşekkür etti.
Oyunu, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir'de izledi.

Kırklareli, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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