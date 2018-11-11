Kırklareli'nde Asayiş

Babaeski
ilçesinde bir kahvehanede paramatik rulet ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Babaeski Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Hacıhasan Mahallesi'nde bir kahvehanede arama yaptı.
Aramada, telefon şarj cihazı görünümlü paramatik rulet ele geçirildi.
İçerisinde 536 lira paranın da bulunduğu cihaza el konurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bağevinden hırsızlık iddiası Kırklareli
'nde bir bağ evinden iş aletleri çalındığı iddia edildi. Polis
merkezine müracaat eden A.F, Karahıdır
Mahallesi Çayırbağlar mevkisindeki bağevinden, kimliği belirsiz kişilerce, motorlu testere, demir kesme makinesi, kaynak makinesi, dalgıç motoru çalındığını ileri sürdü.
F.A. şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü,Kırklareli,Babaeski
11 Kasım 2018 Pazar 11:57