Kırklareli'nde Asayiş

Demirköy
'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hamdibey
köyünde, Orman İşletme Müdürlüğünün ormanların gençleştirmesi çalışması kapsamında T.Ü. el motoru ile kesim yaptığı sürede üzerine ağaç devrildi.
Diğer işçilerin yardımı ile ağacın altından çıkarılan T.Ü. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli
Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
T.Ü'nün beli ve bacağından yaralandığı öğrenildi.
Balkondan düşen kişi yaralandı
Demirköy ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamdibey köyünde İ.Ç. evinin balkonunda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan İ.Ç. yakınları tarafından götürüldüğü Pınarhisar
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İ.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hamdibey,Demirköy,Kırklareli