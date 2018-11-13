13 Kasım 2018, 10:32

Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli

Demirköy'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Demirköy'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamdibey köyünde, Orman İşletme Müdürlüğünün ormanların gençleştirmesi çalışması kapsamında T.Ü. el motoru ile kesim yaptığı sürede üzerine ağaç devrildi.

Diğer işçilerin yardımı ile ağacın altından çıkarılan T.Ü. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

T.Ü'nün beli ve bacağından yaralandığı öğrenildi.

Balkondan düşen kişi yaralandı

Demirköy ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamdibey köyünde İ.Ç. evinin balkonunda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan İ.Ç. yakınları tarafından götürüldüğü Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İ.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hamdibey,Demirköy,Kırklareli
13 Kasım 2018 Salı 10:32



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