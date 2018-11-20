Kırklareli'nde Asayiş

20 Kasım 2018 Salı 12:02



20 Kasım 2018 Salı 12:02

Babaeski ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kamyon sürücüsü M.M. seyir halindeyken rahatsızlanarak aracını yol kenarına çekip, durdurdu.Kamyondan inmek isteyen M.M. dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü.Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürülen M.M. tedavi altına alındı.Sürücü M.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Evden hırsızlıkBabaeski ilçesinde bir evden av tüfeği çalındı.Alınan bilgiye göre, Katranca köyünde K.G'ya ait evin içerisine giren kişi ya da kişilerce av tüfeği çalındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.