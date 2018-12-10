Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nde umuma açık mekanlarda sigara denetimi yapıldı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince İnece
beldesinde gerçekleştirilen denetimde, S.Ö. ve Y.Ç'ye ait kahvehanelerde iki kişinin sigara içtiği tespit edildi.
Denetim sonucunda işletme sahipleri S.Ö. ve Y.Ç. ile müşteriler C.D. ve H.B'ye idari para cezası uygulandı.
İnşaattan hırsızlık
Kırklareli'nde bir fabrika inşaatından 150 metre kablo çalındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden Ş.T, Kızılcıkdere köyü yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki (OSB
) fabrika inşaatından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 150 metre elektrik kablosunun çalındığını bildirdi.
Jandarma ekipleri, OSB'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit ederek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, hırsızlık şüphelileri A.O. ve E.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma,Kırklareli
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:53