Kırklareli'nde Asayiş

Vize
ilçesinde bahçe duvarından düşen kişi yaralandı.
Evrenli köyünde evlerinin bahçe duvarına çıkan M.K. dengesini kaybederek yaklaşık bir metre yükseklikten düştü.
Yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzinsiz hayvan sevkiyatı Demirköy
'de izinsiz hayvan sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Sivriler
köyünde Y.E. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada, kulak küpesi bulunmayan ve sevk izin belgesi olmayan 2'si büyükbaş 9 hayvan ele geçirildi.
Kamyonet şoförü Y.E. ile kamyonette bulunan G.Z'ye idari para cezası uygulanırken, el konulan hayvanlar Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Demirköy,Vize
11 Aralık 2018 Salı 09:54