Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nde çikolata fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçinin parmağı kesildi.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir çikolata fabrikasında çalışan B.D, kesim yaptığı sırada parmağını makinenin bıçağına sıkıştırdı.
Yaralanan B.D, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan B.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hayvan atıkları dereye salındı
Kırklareli'nde, hayvan atıklarını dereye saldığı tespit edilen çiftlik sahibi hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Dokuzhöyük köyünde A.C'ye ait hayvan çiftliğinden Teke Deresi'ne hayvan atıklarının salındığı ihbarını değerlediren jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Yapılan incelemde atıkların kanal yoluyla dereye salındığını tespit eden ekipler, A.C. hakkında çevreyi kasten kirletme suçundan işlem yaptı.
Kırklareli
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:37