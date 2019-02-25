Kırklareli'nde Asayiş

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Vize ilçesinde bir kişinin üzerinde 192 bandrolsüz film CD'si ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği C.K'nın üzerinde arama yaptı.Aramalarda şüphelinin üzerinde 192 adet bandrolsüz film CD'si ele geçirildi.Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.Küçükbaş hayvan hırsızlığıKofçaz ilçesinde bir ağıldan 4 küçükbaş hayvan çalındı.Alınan bilgiye göre, Tatlıpınar köyünde H.Ö. ağılında kuzularının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler ağıldan 4 kuzunun çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.