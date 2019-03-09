Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nin Kofçaz
ilçesinde bir ağıldan 11 küçükbaş hayvan çalındı.
Alınan bilgiye göre, Devletliağaç köyünde H.A, ağılında koyunlarının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ağıldan 11 koyunun çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Çağlayık köyünde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan göçmenler olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Cezayir
uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Jandarma, Kofçaz, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA