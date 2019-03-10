Kırklareli'nde Asayiş

Lüleburgaz
'da bir büfeden sigara, içki ve para çalındı.
Ahmetbey beldesinde E.B, dükkanının demir korkuluk ve kapısının kırık olduğunu fark ederek, durumu ilçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Büfede yapılan incelemede, 180 paket sigara, 20 şişe içki ve kasadan 200 liranın çalındığı tespit edildi. Jandarma
ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Karbonmonoksit zehirlenmesi Lüleburgaz
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Davutlu Köyünde M.M ve R.M'nin yaşadığı evden duman çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince, evde baygın halde bulunan iki kişi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı.
M.M ve R.M'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Jandarma, Lüleburgaz, Güncel
Kaynak: AA